Cina, popolazione in calo per la prima volta dagli anni '60

(Teleborsa) - Alla fine del 2022, laera di(compresa la popolazione di 31 province e regioni autonome, ma esclusi i residenti di Hong Kong, Macao e Taiwan e gli stranieri che vivono nel paese), inrispetto a fine 2021. Si tratta del primo calo dal 1961, l'ultimo anno della Grande Carestia sotto l'ex leader Mao Zedong.Nel 2022 il numero delleè stato di 9,56 milioni con una natalità del 6,77 per mille; il numero deiè stato di 10,41 milioni con un tasso di mortalità del 7,37 per mille. In termini di genere, la popolazione maschile era di 722,06 milioni e quella femminile di 689,69 milioni, con un rapporto tra i sessi della popolazione totale di 104,69.Il calo dei neonati è la causa principale della contrazione della popolazione, ha spiegato Kang Yi, capo dell'Ufficio nazionale di statistica. "Questo è principalmente il risultato del, nonché del calo del numero di donne in età fertile", ha detto in una conferenza stampa. Kang ha però sottolineato che il calo non è "qualcosa di cui preoccuparsi eccessivamente".In termini età, ladai 16 ai 59 anni era di 875,56 milioni, pari al 62% della popolazione totale; la popolazione di età pari o superiore a 60 anni era di 280,04 milioni, pari al 19,8% della popolazione totale; la popolazione di età pari o superiore a 65 anni era di 209,78 milioni, pari al 14,9% della popolazione totale.In termini di, i residenti permanenti nelle aree urbane sono stati 920,71 milioni, in aumento di 6,46 milioni rispetto alla fine dell'anno precedente, mentre i residenti permanenti nelle aree rurali erano 491,04 milioni, con un calo di 7,31 milioni. La quota della popolazione urbana rispetto alla popolazione totale (tasso di urbanizzazione) era del 65,22%, 0,50 punti percentuali in più rispetto a quella alla fine dell'anno precedente.