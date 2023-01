Goldman Sachs, utili sotto le attese. Crollano commissioni Investment banking

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche d'affari del mondo, ha registrato undi 10,59 miliardi di dollari nel(16% in meno rispetto al secondo quarto 2021) e undi 1,33 miliardi di dollari (contro i 3,94 miliardi di dollari di un anno fa, -66%), pari a undi 3,32 dollari (10,81 per il quarto trimestre del 2021).Il, secondo dati Refinitiv, era per un utile per azione di 5,48 dollari e un fatturato di 10,83 miliardi di dollari.La società ha registrato un fatturato netto di 47,37 miliardi di dollari, un utile netto di 11,26 miliardi di dollari e un utile per azione di 30,06 dollari"In un contesto economico impegnativo, nel 2022 abbiamo realizzato rendimenti a due cifre per i nostri azionisti - ha commentato il- Il fondamento di tutti i nostri sforzi strategici è il nostro franchising di clienti che non è secondo a nessuno".L'è stato di 2,72 miliardi per il 2022, rispetto a 357 milioni per il 2021. L'accantonamento per perdite su crediti è stato di 972 milioni per il quarto trimestre del 2022, rispetto a 344 milioni per il quarto trimestre del 2021 e 515 milioni per il terzo trimestre del 2022.I ricavi insono stati di 32,49 miliardi, il 12% in meno rispetto a un forte 2021. DI questi, le commissioni di investment banking sono state di 7,36 miliardi, il 48% in meno rispetto a un forte 2021. I ricavi netti in FICC sono stati di 14,68 miliardi, il 38% in più rispetto al 2021. I ricavi netti in Equities sono stati di 10,99 miliardi, il 6% in meno rispetto al 2021.I ricavi insono stati di 13,38 miliardi per il 2022, il 39% in meno rispetto al 2021, riflettendo principalmente ricavi significativamente inferiori in Equity e Debt investments. I ricavi insono stati di 1,50 miliardi per il 2022, il 135% in più rispetto al 2021.