Italian Mid Cap Conference 2023 al via a Milano

(Teleborsa) -, la due giorni organizzata da Mediobanca, durante la quale 28 società quotate italiane di media capitalizzazione presenteranno i propri piani di crescita a 100 investitori italiani ed esteri e che offriranno momenti di riflessione e confronto con alcuni dei principali protagonisti del comparto.L’apertura dei lavori è affidata a, Head of Mid Committee di Mediobanca, executive Vice Chairman CIB, Head of Mid Corporate and Sponsor Solutions di Mediobanca. A seguire, l’intervento dei responsabili della ricerca azionaria di Mediobanca,, a pochi giorni dalla pubblicazione dell’Outlook 2023 sull’Italia che vede per il segmento delle Mid-Small Cap italiane un ritorno alla crescita aggregata del +3%.Secondo gli analisti di Mediobanca Securties, “in un quadro di rallentamento economico,come la Trasformazione, lae l’. Questi megatrend sono destinati a confermarsi come validi motori di crescita e rappresentano anche le principali priorità del PNRR, la cui implementazione può dare un ulteriore supporto, in particolare per le società più esposte al mercato domestico.”potranno averee, secondo Lorenzo Astolfi, "l’Italia ha da tempo superato le altre economie occidentali in termini di quantità e soprattutto di qualità delle eccellenze imprenditoriali. Dobbiamo avere consapevolezza del valore generato da queste aziende e delle sfide che è necessario affrontare per un salto dimensionale anche a livello internazionale".