Tenaris, accordo con Petrobas per fornitura tubi offshore in Brasile

(Teleborsa) -, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, e, la principale compagnia petrolifera brasliana, hanno firmato un(CRA) per l'offshore brasiliano, rafforzando il rapporto di lunga data tra le due società.I prodotti saranno fabbricati in Sveziae filettati presso lo stabilimento di filettatura di Tenaris ad Aberdeen, si legge in una nota."Questo contratto conferma la nostra capacità di fornire una gamma completa di soluzioni tubolari per i nostri clienti che operano negli", ha commentato Renato Catallini, Presidente di Tenaris in Brasile.