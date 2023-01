Banche, Enria: "Più solide, ma siano prudenti e considerino anche scenari avversi"

(Teleborsa) - Ledovrebbero continuare a vedere quest'anno un, ma sarebbee si preparassero ad affrontare altri scenari meno favorevoli ed anche sviluppi avversi. Lo ha affermato, capo della vigilanza europea sul settore bancario, in una intervista rilasciata all'agenzia stampa cipriota, Cyprus News Agency.. L'aumento dei tassi di interesse ha giocato un ruolo positivo per la loro redditività, la loro posizione patrimoniale è forte e la loro qualità degli attivi è migliorata durante tutto l'anno, durante la pandemia e anche nel 2022, ha ricprdato il responsabile della vigilanza bancaria presos la BCE, aggiungendo ", potrebbe rivelarsi più profonda e più lunga di quanto attualmente ci aspettiamo" e quindi "le banche devonoe riuscire a prepararsi ad affrontare anche questi possibili sviluppi avversi"."Nello scenario di base - ha chiarito - penso che le banche europee dovrebbero ancora vedere, in media, aumentare i loro profitti e mantenere solida la loro posizione patrimoniale. Naturalmente, potrebbero esserci effetti distributivi tra le banche, quindi potrebbero esserci vincitori e vinti, ed è per questo che stiamo ponendo molta".Quanto alleper il 2023, Enria ha parlato deldi credito, ma anche della necessità di "prepararsi ad evitare una nuova ondata di crediti deteriorati". Per il banchierequali la"Penso che la" durante la pandemia - ha riconosciuto il banchiere - "ma ovviamente comporta dei rischi: i, ad esempio, o i rischi legati all'esternalizzazione di determinate funzioni al cloud". Enria ha poi aggiunto che "" e stimolato fonti energetiche green "non solo per le pressioni climatiche, ma anche per le".Parlando dell'aspettative di un, il capo della vigilanza europea ha spiegato che , nell'ipotesi di una nuova recessione, "le". "Dobbiamo focalizzare l'attenzione sulla solidità dei loro controlli interni e assicurarci che vi sia unache inizi a deteriorarsi", ha sollecitaton Enria, riconoscendo che oggi "e penso che possiamo evitare" l'accumularsi di NPL.Enria ,infine, ha, in raffronto con quelle statunitensi e brioitaniche, affermando "siamo nello stesso campo di gioco dei nostri colleghi. Semmai, i requisiti patrimoniali per le principali banche europee sono un po' più leggeri".