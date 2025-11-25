Settore finanziario europeo, Barclays: puntare su banche e Div Fins, la "strategia migliore" per il 2026

Soc Gen

Lloyds

ICG

AXA

(Teleborsa) - In un recentissimo report,analizza le, combinando il quadro top-down delineato dagli economisti e dagli strateghi azionari di Barclays con le opinioni bottom-up degli analisti di settore. Il broker giunge alla conclusione che "(società finanziarie diversificate), sia la strategia migliore per entrare nel 2026".Secondo un approccio, gli economisti di Barclays prevedono "una(1,2% nel quarto trimestre del 2026 e 1,0% nel quarto trimestre del 2027), dopo aver raggiunto un picco leggermente superiore al trend dell'1,5% nel secondo semestre del 2026, grazie alla maggiore domanda interna". Inoltre si aspettano che "la(senza ulteriori tagli) fino alla fine del 2027 e consenta ai portafogli APP/PEPP di defluire". Nel settore finanziario, a loro avviso, "la combinazione di una crescita accelerata del PIL, un'inflazione contenuta e un tasso di interesse stabile della BCE al 2%, in quanto supporta laper la qualità degli asset".Secondo un approccio, in base alle stime di Barclays, ", rispettivamente del 12% e dell'11% (sebbene più dipendente da fattori esogeni come tassi, PIL e livelli di mercato, che rappresentano rischi chiave da monitorare), rispetto alle assicurazioni, che si attestano al 7%". Inoltre, gli analisti ritengono che le, "date le solide prospettive per le distribuzioni (rendimento totale al 7-8%)"; mentre le, il che a nostro avviso è ingiustificato in un contesto di mercato, macro e normativo favorevole". Di conseguenza, essi intravedono ", a fronte di un limitato rialzo dei multipli di valutazione per le assicurazioni, in un momento in cui le possibilità di sorprese sugli EPS stanno diventando limitate".Gli analisti hanno una, "grazie a migliori assetti top-down e bottom-up all'inizio del 2026, uniti a un ulteriore margine di rivalutazione". Il team di Barclays Strategy ha mantenuto la categoria "OW Banks" e ha recentemente elevato la categoria "Div Fins" a "OW". La crescita superiore degli EPS (sia organica che tramite M&A), osservano, "è stata un tema chiave per la selezione dei titoli nei tre settori". Inoltre, "l'autofinanziamento e la gestione del capitale rimangono fattori chiave sia nel settore bancario che in quello assicurativo, mentre la categoria "Div Fins" è prevalentemente trainata dalla crescita dei ricavi".nel settore finanziario, per Barclays, includono:(TP 65 euro),(TP 100 sterline),(TP 2910 sterline) e(TP 47,5 euro).Tra ida monitorare, Barclays ritiene che lerimarranno centrali per tutti i settori finanziari (potenzialmente anche intersettoriali), "considerando l'attenzione alla crescita e all'espansione e all'ottimizzazione di alcune attività". Nel frattempo, l'ascesa degli(intermediari finanziari non bancari) e del"confonde sempre di più i confini tra i tre settori, modificando e potenzialmente intensificando le dinamiche competitive in alcune aree, oltre a creare ansia per la qualità degli asset e per i bilanci nel mercato". Infine, "lapotrebbe avere implicazioni sia negative (divario tra banche europee e quelle statunitensi potrebbe aumentare) sia positive (gradita semplificazione delle pratiche di vigilanza europee che si tradurrebbe in minori oneri), mentre l'potrebbe portare a nuove tasse bancarie".