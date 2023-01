BCE, "gran numero" membri board voleva rialzo tassi maggiore a dicembre

(Teleborsa) - "Unha inizialmente espresso la" al meeting di dicembre, poiché le previsioni erano che l'inflazione "sarebbe stata troppo elevata per troppo tempo e le aspettative del mercato e le condizioni finanziarie prevalenti erano chiaramente incoerenti con un tempestivo ritorno" all'obiettivo di inflazione del 2%. Lo si legge nei2022, dove si evince alla fine hanno accettato un aumento dei tassi più piccolo, accompagnato da un impegno pubblico di Lagarde per ulteriori aumenti di quella dimensione nelle riunioni successive."Ciò è stato per certi versi visto come sostanzialmente equivalente all'aumento dei tassi di 75 punti base nella presente riunione, perché unper portare i tassi di interesse a livelli restrittivi potrebbe essere visto come coerente con la natura più persistente del processo di inflazione e continua elevata incertezza", viene sottolineato.Per quanto riguarda, uno dei passaggi più interessanti è quello in cui si riferisce che "gli ultimi dati suggerivano che l'inflazione stava diventando molto. Sebbene il calo dell'inflazione complessiva a novembre fosse stato inaspettato, l'inflazione era ancora superiore a quanto previsto a settembre".Sul fronte del, ovvero la riduzione della liquidità in circolazione, "alcuni membri hanno espresso la preferenza per ridurre il portafoglio APP a uno per terminare del tutto i reinvestimenti"."È stato avvertito, tuttavia, che unpotrebbe portare al riemergere delladel mercato obbligazionario, che potrebbe rendere più difficile perseguire ulteriori aumenti dei tassi di interesse - si legge nei verbali - In tale prospettiva, un ritmo moderato è stato ritenuto più appropriato, in particolare poiché si stimava che una riduzione del bilancio avrebbe probabilmente solo un impatto limitato sulle prospettive di inflazione".Infine, è stato concordato che il Consiglio direttivo dovesse "rafforzare i suoi appelli" affinché le, "mantenendo misure temporanee, mirate e personalizzate per preservare gli incentivi a consumare meno energia". In tale contesto "si potrebbero affrontare anche le vulnerabilità di bilancio e la necessità di portare a termine la riforma del quadro di governance economica dell'UE", viene sottolineato.