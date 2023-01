Snam, Passa: piano non include potenziali effetti M&A, manteniamo solidità

Snam

(Teleborsa) - Snam prevede per i prossimi anni "una". Lo ha affermatodi, nella presentazione alla comunità finanziaria del nuovo piano strategico 2022-2026 , che prevede investimenti totali pari a 10 miliardi di euro (in aumento del 23% rispetto al piano 2021-2025).Passa, che ha assunto il ruolo di Chief Financial Officer da pochi giorni, ha sottolineato che "" negli obiettivi finanziari delineati nel piano, ovvero il potenziale contributo delle acquisizioni non è incluso nelle prospettive delineate oggi.Snam prevede per launa crescita superiore al 5% medio annuo nel 2022-2026 (superiore al 2,5% nel precedente piano), per l'una crescita di circa il 7% medio annuo nel periodo 2022-2026 (4,5% nel precedente piano) e per l'una crescita di circa il 3% medio annuo nel periodo 2022-2026 (pur a fronte dell'aumento dei tassi di interesse).Per quanto riguarda la strategia di, una "priorità èin un contesto di alti tassi", ha detto. Snam punterà a strumenti più flessibili e attuerà sforzi continui verso una maggiore diversificazione, anche facendo leva sull'ottimizzazione del portafoglio delle associate e della tesoreria."Lavoreremo in attesa che il mercato si normalizzi e avremo unper gestire le scadenze degli strumenti", ha sottolineato Passa, aggiungendo che saranno usati "altri strumenti come quelli forniti da SACE".