Usa raggiungono tetto del debito, arrivano le misure straordinarie del Tesoro

(Teleborsa) - Ilgliraggiungeranno il tetto del debito federale, fissato dal Congresso nel 2021 a circa 31.400 miliardi di dollari. Ildovrà quindi ricorrere a misure straordinarie per evitare ile continuare a finanziare le attività governative. L’uso di misure straordinarie per evitare il default sarà possibile però solo per unSecondo le stime che circolano attualmente le risorse che verrebbero stanziate in questo momento potrebbero spostare la deadline al massimo fino al mese di. In particolare, in una lettera inviata dalla segretaria al Tesoro,, la previsione che il "periodo di sospensione di emessione del debito" arriverebbe fino al prossimo 5 giugno. Il provvedimento concederebbe quindi a repubblicani e democratici 5 mesi per trovare unin Congresso per alzare o sospendere il limite del debito. La stessa Yellen ha già ricordato nei giorni scorsi che l’impossibilità del governo di rispettare i propri obblighi creerebbe un "" all’economia statunitense, alla vita di tutti gli americani e alla stabilità finanziaria globale.Nel frattempo però iltra i due partiti è già abbastanza teso con la Camera a guida repubblicana che vorrebbe usare iper tagliare drasticamente le. "Con l’adozione delle misure straordinarie, il tetto del debito è ufficialmente una bomba ad orologeria che non riusciamo a disinnescare in tempo", ha avvertito, capo gruppo dem alla commissione Bilancio della Camera, che ha accusato i repubblicani di "spingere verso il default" per convenienza politica, ed esortandoli a "iniziare a governare per il bene degli americani".