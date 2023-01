Webuild, si allarga il perimetro di acquisizione Clough in Australia

Webuild

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha completato la negoziazione ed ècon i Deloitte Administrators diperad ulteriori progetti, salvaguardando la continuità del business della società, la consegna di opere di qualità ai committenti e soprattutto salvaguardando le competenze uniche ed il know how del personale.Il 14 dicembre 2022 Webuild ha raggiunto un'intesa con i vertici dell'azienda australiana per l'acquisto di un perimetro aziendale, dopo che era tramontato il progetto di acquisizione dell'Webuild - insieme a Deloitte e al senior management di Clough - ha infatti concluso le trattative preliminari con diversi stakeholder chiave per ampliare il perimetro dell'operazione eAttualmente l'Australia è ilper Webuild dopo l'Italia, con 8,9 miliardi di euro di portafoglio ordini, inclusi progetti per i quali Webuild è risultato preferred bidder. Il gruppo italiano stima che il mercato delle costruzioni in Australia rappresenti un’opportunità per oltre 300 miliardi di euro nel periodo 2022-2025.