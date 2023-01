BCE, Kazimir: non rallentare, altri due rialzi da 50 punti base

(Teleborsa) - "Il calo dell'inflazione per due mesi consecutivi è una notizia positiva. Ma. I dati incoraggianti sull'inflazione di novembre e dicembre includono il "rumore" delle misure compensative una tantum da parte dei governi per mitigare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia". Lo ha affermato, governatore della National Bank of Slovakia (NBS) e membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un post sul sito della banca centrale slovacca."Quello che è attualmente il più autorevole dal mio punto di vista è l'andamento dell'inflazione core - ha aggiunto - Il suo sviluppo conferma la necessità di proseguire sulla strada intrapresa. Credo che dobbiamo".Secondo Kazimir,"stauno o due mesi fa". "Da un lato, questo è molto positivo, ma dall'altro avrà probabilmente un effetto di attenuazione più lieve sullo sviluppo della crescita dei prezzi", ha sottolineato.- ha aggiunto - Se dipendesse da me, andrei alle vacanze estive con il ciclo di inasprimento completato. Ma oggi, per favore, non chiedetemi [...] quanto in alto andremo con i tassi e quanto tempo ci vorrà per arrivarci per domare l'inflazione".