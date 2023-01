Bloomberg paga 5 milioni alla SEC per informazioni fuorvianti su prezzi titoli

(Teleborsa) - Bloomberg Finance L.P. haalla Securities and Exchange Commission (SEC) per "" relative al suo servizio di abbonamento a pagamento, BVAL, che fornisce valutazioni giornaliere deiLa SEC ha dichiarato che, almeno dal 2016 fino all'ottobre 2022, Bloomberg non ha rivelato ai suoi clienti BVAL che lea reddito fisso potevano essere, come una quotazione di un broker, e che quindi non rispettavano le metodologie che aveva precedentemente annunciato."Bloomberg ha assunto un ruolo fondamentale come servizio di determinazione dei prezzi per i partecipanti ai mercati a reddito fisso e, così come ad altri servizi di determinazione dei prezzi,ai propri clienti sui loro processi di valutazione", ha affermato Osman Nawaz, a capo della divisione Enforcement dell'unità Complex Financial Instruments."Questa questione sottolinea che riterremo i fornitori di servizi, come Bloomberg, responsabili di false dichiarazioni che hanno un", ha aggiunto.Senza ammettere o negare i risultati, Bloomberg ha accettato pagare una penale di 5 milioni di dollari e si è impegnata volontariamente inper apportare miglioramenti alla sua linea di attività BVAL.