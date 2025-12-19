Germania, prezzi alla produzione stabili a novembre contro le attese

(Teleborsa) - Stabili contro le attese i prezzi alla produzione
in Germania
. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco
, i prezzi all'industria
hanno registrato a novembre una variazione nulla, dopo il +0,1% del mese precedente, inferiore al +0,1% stimato dagli analisti.
Su base annuale
, i prezzi hanno segnato una variazione negativa del 2,3%, dopo il -1,8% di ottobre, superiore anche alle attese che prevedevano un -2,2%.
I prezzi dell'energia
sono crollati del 9% su base annuale, mentre sono aumentati dello 0,2% a livello mensile.