Hedge fund, Citadel batte i record con un utile di 16 miliardi dollari

(Teleborsa) - Nell'anno nero delle borse e dei bond, ilha realizzato, un utile di 16 miliardi di dollari per gli investitori, il più grande profitto in dollari di un hedge fund nella storia.Il fondo, che, ha realizzato lo scorso anno un rendimento del 38,1% nel suo principale hedge fund e forti guadagni in altri prodotti, pari a un profitto record di 16 miliardi di dollari per gli investitori al netto delle commissioni.Lo riporta il Financial Times che cita una ricerca di LCH Investments. Citadel,, ha realizzato un profitto commerciale lordo totale di circa 28 miliardi l'anno scorso, addebitando ai suoi investitori circa 12 miliardi in spese e commissioni di performance.I 16 miliardi di dollari di guadagni posizionano, che per sette anni è stato l'hedge fund di maggior successo di tutti i tempi, in cima alla lista dei migliori gestori di denaro di LCH Investments.