Michel chiede nuovi fondi comuni per economia UE, "nessuno vince da solo"

(Teleborsa) - "Il 2023 sarà decisivo per il prossimo decennio". E' questa la convinzione del presidente del consiglio europeo,er il quale serviranno ""C'è un collegamento molto stretto tra Kiev e crescita economica - spiega in una intervista rilasciata a la Repubblica. - Per noi è fondamentale non aprire la porta alla frammentazione del mercato interno. Sarebbe un errore esaminare la situazione caso per caso. Servono regole comuni". Bisogna rendere "più flessibili i mezzi esistenti nel sistema dei fondi Ue.aggiunge."È il modo più semplice per garantire solidarietà tra i partner perchéma bisogna prendere una decisione il prima possibile almeno sui principi di base. Se decidiamo di socializzare gli investimenti nella transizione verde e digitale, possiamo anche socializzare i benefici".La BE dire ai nostri amici americani che il loro piano di aiuti va rivisto. Al prossimo Consiglio europeo spero che la Commissione presenti una proposta complessiva su tutto questo". La Bei "è lo strumento dell'Ue che può essere la base per un fondo sovrano europeo. Ci troviamo dinanzi a una situazione nuova, servono strumenti nuovi". Quando c'è stato il Covid "abbiamo assunto decisioni necessarie - sottolinea Michel -