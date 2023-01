Compagnia dei Caraibi, ricavi 2022 in crescita di oltre il 26%

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha chiuso ilconin un range compreso tra 53,8 milioni e 54,8 milioni di euro, in crescita di oltre il 26% rispetto al 31 dicembre 2021 (42,5 milioni di euro).Laè compresa tra 0,3 milioni e 0,6 milioni di euro (cassa netta) con una liquidità di cassa in un range compreso fra 9,3 milioni e 9,8 milioni di euro, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021 (cassa netta) pari a 7,2 milioni di euro."Nell'ultimo trimestre del 2022 il contesto economico globale ha mostrato una performance positiva che ha visto unda Compagnia dei Caraibi, sia dei brand di proprietà - ha commentato l'- I primi mesi di questo 2023 rappresentano un momento di importanza strategica nella definizione del futuro: la società è pronta per razionalizzare l'evoluzione di questi ultimi anni e settare gli obiettivi sul medio e lungo periodo".