Marzocchi Pompe, ricavi record di 48,4 milioni nel 2022

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, ha chiuso ilconpari a 48,4 milioni di euro, in aumento del 19,4% rispetto al 2021 (40,5 milioni di euro). Si tratta del massimo storico raggiunto dal gruppo emiliano.Lo sviluppo delle vendite è stato trainato sia dal comparto(38,8 milioni, +21,4% sul 2021), che rappresenta l'80,2% delle vendite totali, che dal comparto(9,6 milioni, +12% sul 2021). Lasi è attestata al 74,9%, in aumento rispetto al 72,8% del 2021, con una crescita del 44% in America (+44%), che si conferma il primo mercato a livello geografico per Marzocchi Pompe con oltre un terzo delle vendite complessive.Laal 31 Dicembre 2022 si è ulteriormente ridotta a 7,4 milioni di euro, in calo del 21% rispetto al primo semestre 2022 (9,4 milioni) e del 5% rispetto al 2021 (7,8 milioni)."Registriamo gli eccellenti risultati commerciali e finanziari conseguiti nel 2022, anno che segna per Marzocchi Pompe il record storico di ricavi, con grande soddisfazione, a maggior ragione pensando al difficile contesto mondiale e di mercato in cui abbiamo operato", ha commentato l'i, per effetto dell'inevitabile inerzia nel ribaltamento ai clienti dei notevoli incrementi dei costi delle materie prime e soprattutto energetici, verificatisi negli ultimi tempi in tutto il comparto industriale, ma siamo veramente orgogliosi di aver dimostrato, come sempre, la capacità della nostra azienda di cogliere le tante opportunità che si presentano in un contesto particolarmente dinamico", ha aggiunto.