Saccheria F.lli Franceschetti, recupero dei ricavi nel terzo trimestre

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di propilene, chiude idel 2024 conpari a 13,3 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto a 13,5 milioni di euro al 30 settembre 2023 grazie a un terzo trimestre in significativo recupero (+14% yoy).La società opera come sostituto per la riscossione per conto di, i cui ricavi e costi nel conto economico si annullano: non considerando l’effetto di tale contributo, i ricavi gestionali al 30 settembre si attestano a 13,2 milioni di euro, rispetto a 13,4 milioni di euro al 30 settembre 2023.I ricavi delle(sia commercializzato che manufactured) ammontano rispettivamente a: "big bags" 10 milioni di euro (10 milioni di euro al 30 settembre 2023), "fertilizer bags" 0,9 milioni di euro (vs 0,9 milioni), "small bags" 1,3 milioni di euro (vs 1 milione)."Igià evidenziati a giugno - ha commentato Luigi Wilmo Franceschetti, presidente, e Luisa Franceschetti, Amministratore Delegato - I ricavi mostrano un deciso recupero passando dal -18% yoy del primo trimestre, al -7% yoy del primo semestre, al -1% yoy dei primi 9 mesi. Di rilievo la performance del canale e-commerce che al 30 settembre evidenzia una crescita del +20%. La progressione dei dati di fatturato 2024 si è accompagnata al mantenimento di un buon livello di marginalità".