Benzina, FEGICA e FIGISC revocano la seconda giornata di sciopero

(Teleborsa) - I sindacati annunciano lo stop alla protesta dei benzinai.hanno revocato la seconda giornata di sciopero. Una decisione presa – fanno sapere le due sigle dei gestori degli impianti di benzina in una nota congiunta – "a favore degli automobilisti, non certo del governo".Iniziato ieri alle 19 sulla rete ordinaria e alle 22 sulla viabilità autostradale,al termine delle 24 ore e non – come previsto – domani.