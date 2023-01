Italgas, Gallo: per rendere flessibili le infrastrutture puntare sul digitale

(Teleborsa) - Per rendere flessibile le infrastrutture di trasporto di gas in vista del possibile trasporto di altre fonti energetiche, come biometano e idrogeno, occorre puntare sul. È quanto ha dichiarato Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, in occasione di una tavola rotonda alla prima assemblea annuale di Proxigas."Come distributori – ha spiegato Gallo – stiamo preparando la nostraa recepire gas diversi e questo è possibile solo attraverso ladelle reti che consente loro di essere pronte ad accogliere biometano, sin da subito enel prossimo futuro". "Il nostro intervento è cosi' volto a creare un network digitale, flessibile e intelligente in grado di gestire più commosity in contemporanea", ha aggiunto Gallo."Ilha enormi potenzialità di copertura deldell'Italia e dell'Europa. In Europa, Francia e Germania sono i Paesi pià avanti: i primi avendo quasi la meta' dell'intera dotazione impiantistica europea per il biometano, i secondi per la quantità produttiva di circa 1,2 miliardi di metri cubi l'anno", ha poi sottolineato Gallo."Per quanto riguarda l'Italia - ha aggiunto Gallo - i temi da gestire a mio avviso sono di due tipi:, per favorire tempi più rapidi, e diall'allacciamento. Oggi in Italia la connessione alla rete degli impianti di produzione pesa per l'80% sui produttori e per il 20% sul sistema. Altrove la situazione è diversa: in Germania, per esempio, sulle spalle del produttore pesa solo il 25% dei costi, in Irlanda il 30%"."L'è un altro driver strategico in questo particolare periodo storico – ha aggiunto poi l'amministratore delegato di Italgas –. La contingenza ha determinato un ciclo virtuoso di minori, un trend che va monitorato e alimentato. In Italgas, per esempio, siamo riusciti a risparmiare il 30% di- elettricità e gas - rispetto allo scorso anno attraverso il proseguimento di azioni di efficientemento già avviate".