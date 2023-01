Sara Assicurazioni, risultato netto 2022 in calo a 69 milioni di euro

(Teleborsa) -ha chiuso il 2022 condi competenza pari a 834,6 milioni di euro, (+1,8% rispetto al 2021) e undi 69,1 milioni di euro (85,4 milioni di euro nel 2021), risultato "che conferma andamenti tecnici di qualità, nonostante le avversità che hanno caratterizzato il 2022".delle società del gruppo rilevano per la capogruppo Sara Assicurazioni una crescita della raccolta premi del 3% e un utile netto di 51,3 milioni di euro, mentre per Sara Vita una crescita del 2,6% e un risultato netto pari a 2,9 milioni di euro.Laal quarto trimestre 2022 è stimata al 326% per il gruppo e, rispettivamente, al 341% per Sara Assicurazioni e al 245% per Sara Vita.