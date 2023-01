Unrae, 418mila auto usate perse nei primi 11 mesi del 2022

(Teleborsa) - Il mercato dellenei primi 11 mesi del 2022 (con dati in attesa di consolidamento) riduce la flessione al -9,1% con 4.155.108rispetto ai 4.572.969 dello stesso periodo 2021. I trasferimenti netti perdono l'11,5%, mentre le minivolture si riducono del 5,7%. È quanto emerge dall'analisi- Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri relativa al Mercato Usato nei primi 11 mesi del 2022.Ilconferma la leadership anche negli 11 mesi 2022, con il 48,5% delle preferenze (-2,1%), seguito dalcon una quota al 40,4%, in recupero di mezzo punto sullo stesso periodo 2021. Ilcopre il terzo posto (al 4,4% del totale) e leil quarto con una share in crescita al 3,5%. Ilsi ferma al 2,2%, mentre i trasferimenti netti di auto elettriche pure (BEV) salgono allo 0,5% e le plugin allo 0,4%.