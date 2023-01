Plenitude a supporto dei clienti in difficoltà nel pagamento delle bollette

(Teleborsa) -ha previsto la possibilità per i propri clienti - famiglie, condomini e piccole imprese - di attivare dal 1° febbraio p.v. undelle fatture emesse nel corso del primo semestre 2023, con rate variabili in funzione dell’importo e senza applicazione diinteressi e spese.Tale iniziativa, che si pone in linea con quanto già fatto nel 2022, è stata maturata dalla Società in considerazione delle difficoltà che i propripotrebbero incontrare nel rispettare le scadenze delle bollette di energia elettrica e gas ed è stata concordata con i rappresentanti nazionali delle(CNCU).Plenitude è la Società Benefit di Eni che integra la produzione di energia 100% da, la vendita di servizi energetici e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. L’azienda fornisce attualmente energia a circa 10 milioni di clienti europei nel mercato retail con l’obiettivo di raggiungere entro il 2025 più di 11 milioni di clienti e di installare oltre 30.000 punti di ricarica per la. La Società prevede inoltre di superare i 6 GW di capacità installata da fonti rinnovabili entro il 2025, i 15 GW entro il 2030 e di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040.