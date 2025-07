Goberti (Plenitude): Autoconsumo come alleato per la transizione energetica

(Teleborsa) - Sono 13.000 i pannelli bifacciali che costituiranno il nuovo impianto fotovoltaico realizzato da Plenitude all'interno dell'area industriale di Nuova Simplast, azienda di Montà d'Alba, in provincia di Cuneo, specializzata nello stampaggio rotazionale e assemblaggio di componenti plastici, con un focus su qualità, efficienza e ottimizzazione dei processi in ottica di sostenibilità. L'impianto offrirà unae unastimata in. La condivisione virtuale dell'energia prodotta avverrà attraverso 5 punti di fornitura ed offrirà energia alle aziende limitrofe. La costruzione dell'impianto, iniziata circa 10 giorni fa, durerà circa 4 mesi ed occuperà un terreno industriale attualmente inutilizzato di proprietà dell'azienda piemontese.La configurazione di, come spiegato sul sito GSE,ee prevede la presenza diche condivide l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati in aree nella sua piena disponibilità,nei punti di prelievo dei quali è titolare.Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: "Lesonodellaperché rappresentano un modello innovativo e concreto per la condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Con questo progetto, Plenitude conferma il proprio impegno nell'verso la transizione energetica, offrendo soluzioni all'avanguardia e sostenibili. La configurazione di autoconsumatore virtuale a distanza inoltre aiuta ad innescarenei nostri clienti, che portano ad utilizzare l'energia autoprodottail propriolegato al consumo energetico".Vincenzo Lorenzin, Presidente Nuova Simplast, ha invece dichiarato: ". Nuova Simplast è sempre alla ricerca di soluzioni per ridurre l'impatto ambientale e migliorare l'efficienza energetica, con un'attenzione particolare alla sede centrale di Montà, dove innovazione e rispetto per l'ambiente si integrano con il benessere delle persone".Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 paesi del mondo con un modello di business che integra lada oltre 4 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a oltreed un'per veicoli elettrici. Entro il 2028, la Società ha l'obiettivo di raggiungerea livello globale.