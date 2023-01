American Express in rally, l'outlook convince il mercato

American Express

(Teleborsa) - Protagonista a Wall Street il titoloche mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,58%.A fare da assist alle azioni contribuisce l'outlook convincente fornito dal gigante dei servizi finanziari. Per l'esercizio 2023 AmEx prevede un utile per azione compreso tra 11 e 11,40 dollari contro i 10,55 dollari del consensus.Il quarto trimestre 2022 si è chiuso con ricavi in crescita del 17% a un record di 14,17 miliardi di dollari (consensus 14,22 miliardi), l'utile netto invece è sceso del 9% a 1,57 miliardi di dollari.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 173,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 166,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 180,7.