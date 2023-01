Caleffi acquisisce residuo 30% controllata Mirabello Carrara

Caleffi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società specializzata in articoli Home Fashion, ha deliberato di acquistare da Giuliana Caleffi, il restante 30% del capitale sociale della controllata Mirabello Carrara - società specializzata nella produzione, acquisto e vendita di prodotti tessili per la casa con marchi propri e su licenza di autorevoli brand fashion (“Mirabello”) e di sottoscrivere il relativo contratto di compravendita.Poiché l’Operazione configura un’“operazione con parti correlate” (essendo Giuliana Caleffi S.r.l. controllante di Caleffi) “di maggiore rilevanza” la delibera del Consiglio di Amministrazione è stata assunta previo rilascio del parere del Comitato Operazioni Parti Correlate (il “Comitato”), riunitosi anch’esso in data odierna, che si è espresso, favorevolmente e all’unanimità, sull’interesse di Caleffi al compimento dell’Operazione nonché sulla convenienza economica e sulla correttezza sostanziale e procedimentale dell’Operazione stessa.La predetta delibera consiliare è stata assunta con il voto favorevole dei due amministratori indipendenti (membri del Comitato) e con l’astensione di Giuliana Caleffi, Rita Federici e Raffaello Favagrossa in quanto “Amministratori Coinvolti nell’Operazione”.Nell’immediato seguito del Consiglio di Amministrazione, Caleffi e Giuliana Caleffi S.r.l. hanno sottoscritto il contratto di compravendita che regola i termini e le condizioni dell’Operazione. L’Operazione prevede la cessione del 30% del capitale sociale di Mirabello da Giuliana Caleffi S.r.l. a favore di Caleffi per un ammontare pari a Euro 1.532.340 di cui: un importo pari a Euro 897.340 in denaro; eun importo pari a Euro 635.000 in azioni ordinarie di Caleffi a un prezzo pari a Euro 1,27 per azione, immediatamente liquidabili e quindi per complessive n. 500.000 azioni ordinarie di Caleffi.Il- che avverrà con utilizzo di mezzi propri - è previsto avvenga in tre tranche: un importo pari al 50% - che ricomprende l’ammontare rappresentato dalle Azioni Caleffi - alla data di perfezionamento dell’Operazione; un importo pari al 25% entro il 31 marzo 2023; e un importo pari al restante 25% entro il 30 giugno 2023.