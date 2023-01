PNRR, Treu (CNEL): interventi insufficienti per raggiungere parità di genere

(Teleborsa) - L’Assemblea del, presieduta dal presidentealla presenza del Segretario Generale Francesco Tufarelli nell’ultima riunione ha discusso e approvato i punti previsti all’ordine del giorno. Tra questi ilsui primi risultati dello studio sulla valutazione dell’impatto delsullo sviluppo sostenibile, realizzato in collaborazione con ASVIS, focalizzato su tre tematiche ritenute prioritarie per il futuro: la parità di genere, la giustizia intergenerazionale; le disuguaglianze territoriali.A causa dellanel 2020 si è registrato un netto arretramento sullasociale e occupazionale, recuperato solo parzialmente nel 2021, risultando complessivamente peggiore rispetto a quella del 2019. Rispetto airaggiunti nel decennio precedente la speranza di vita alla nascita femminile si attesta nel 2021 a un livello inferiore al 2019 (-0,7 anni); il rapporto tra idelle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli è inferiore (-2,4 punti percentuali); il tasso di occupazione femminile è inferiore di 0,7 punti percentuali. La situazione appare particolarmente allarmante nelanche perché, al contrario delle altre zone d’Italia, nel 2021 si è registrato un ulteriore peggioramento rispetto al 2020.Per quanto riguarda il, si registra nel 2021 una profonda disparità, che porta il valore femminile (17,9%) ad una quota più che doppia rispetto a quella maschile (6,5%). Infine, il Rapporto didellamedia annua dei lavoratori dipendenti, che misura il rapporto tra la retribuzione media annua delle lavoratrici dipendenti rispetto ai lavoratori dipendenti, non mostra significativi segni di miglioramento dal 2010 al 2020, registrando un valore vicino al 68%. Questo tema sarà oggetto della prossima riunione del Forum Nazionale sulla parità di genere istituito presso il“Dai primi risultati nel nostro studio, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, emerge che gli interventi diretti e indiretti previsti dal Goal 5 non riescono a raggiungere gli obiettivi ambiziosi del PNRR per promuovere il superamento del divario di genere tra cui l’occupazione femminile, il pay gap, l’imprenditorialità, la presenza delle donne nei cda e ai vertici delle organizzazioni o, nel caso di quelli indiretti, la disponibilità di asili nido e servizi sociali. Siamo agli inizi dell’attuazione del Piano ma, in prospettiva, non vediamo risultati adeguati”, afferma il presidente del CNELL’assemblea ha approvato, inoltre, due importanti, elaborati dalper l’esame degli atti dell’Unione Europea nella fase ascendente sulla “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, relatore il consigliere Di Cesare; e sulla Direttiva n. 2022/2523 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione -, relatori i consiglieri Gualaccini e Di Cesare. Tra le altre iniziative approvate anche l’ipotesi di iniziativa legislativa per l’introduzione del “” e l’istituzione di una Commissione per lo sviluppo del lavoro carcerario.