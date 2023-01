AMCO colloca bond 500 milioni, ordini oltre 1,85 miliardi

(Teleborsa) -, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, ha collocato con successo un’con scadenza 6 febbraio 2027, per un importo nominale di 500 milioni di euro. La nuova emissione obbligazionaria è stata annunciata contestualmente a un’operazione di liability management avente ad oggetto obbligazioni senior unsecured con scadenza 17 luglio 2023, con l’obiettivo di allungare il profilo delle scadenze del debito di AMCO.Il nuovo bond a 4 anni ha unae un. Il regolamento è previsto per il 6 febbraio 2023 e le note saranno quotate sul mercato regolamentato di Lussemburgo., è stata emessa nell’ambito dell’EMTN Programme, che ha una capienza massima di €6 miliardi, rinnovato il 16 settembre 2022 e integrato il 23 gennaio 2023. Il rating atteso per l’emissione è BBB sia da Standard & Poor’s che da Fitch.La nuova emissione ha un premio implicito di 125 punti base sul BTP di riferimento. Con unada parte degli investitori per un ammontare di oltre 1,85 miliardi (oversubscription pari a 3,7 volte), il prezzo finale è risultato di ben 35 punti base inferiore al prezzo iniziale offerto.Gli investitori non domestici hanno sottoscritto oltre tre quarti delle obbligazioni emesse; la maggior parte dei titoli è risultata allocata a investitori di lungo periodo.