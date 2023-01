Civitanavi acquista 30% della canadese PV-Labs, opzione per restante 70%

Civitanavi Systems

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel campo dei sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, ha siglato un, società canadese attiva nella progettazione e produzione di gimbal girostabilizzati e di sistemi avanzati di imaging ISR&T (Intelligence Surveillance Reconnaissance and Targeting), per una somma pari aL'accordo prevede, esercitabile entro 5 anni. Le due società inizieranno a collaborare e a rafforzare il loro know-how tecnologico e di sviluppo dei prodotti fin da subito.I componenti chiave della tecnologia PV-Labs - spiega una nota - sono iper fornire una famiglia di prodotti scalabili con le prestazioni più elevate, le dimensioni più ridotte, il peso e il costo più basso della categoria. L'investimento dell'impresa italiana riduce significativamente i tempi di commercializzazione della gamma di prodotti e le società potranno sfruttare la consolidata capacità produttiva di Civitanavi Systems.Inoltre, l'investimento in PV-Labsper i suoi prodotti."Le sinergie tra le due aziende ci permetteranno fin da subito di sviluppare il sistema di imaging più avanzato del pianeta per una determinata dimensione, abilitando Civitanavi Systems soprattutto alle applicazioni UAS (Uncrewed Aerial Systems) che richiedono maggiori prestazioni con una minore complessità del carico utile", ha dichiarato il