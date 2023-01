L'Ecopillola di Andrea Ferretti - Direttiva europea CASA GREEN: grosso rischio perl'immobiliare

(Teleborsa) - Oggi vorrei parlare della contestata. Questa proposta di direttiva approderà il prossimo 9 febbraio alla Commissione Industria ed Energia del Parlamento europeo. E come sempre andiamo per punti:Posto che attualmente ledegli immobili sono: si parte, la meno efficiente, per arrivare, la più efficiente, la direttiva in esame prevede infatti che gli edifici raggiungano almeno la classee poi la classe. Lo scopo è quello di spingere i proprietari ad effettuare interventi di efficientamento energetici sulle proprie abitazioni, intervenendo su caldaie, cappotti termici, infissi e così via.E' del tutto evidente che glidalla direttiva sono perfettamentenelle classi energetiche inferiori. E questo, verosimilmente, non dal 2033, ma. E' evidente che il prezzo di acquisto di un immobile in classe G sconterà già da oggi la necessità di intervenire con una riqualificazione energetica dell'immobile.Decisamente piùin quanto una parte del nostro patrimonio residenziale è piuttosto agée e quindi non particolarmente efficiente dal punto di vista energetico. Più in particolare iled. L'ANCE, l'associazione dei costruttori edili, ci ricorda cheresidenziali benper essere in linea cn la direttiva in esame.Il valore dell'immobile non è l'unico problema e, infatti, la direttiva in esame colpisce un mercato immobiliare già stressato dall'aumento die tassi, anche sul fronte dei mutui ipotecari e fondiari erogati dalle banche. E' evidente che la direttiva potrebbenell'acquisire in garanzia un immobile in fascia energetica bassa, proprio per il rischio di un. E non si può neanche escludere che la, preoccupata dalla possibile oscillazione del valore delle garanzie acquisite dalla banca,, nella migliore delle ipotesi con unavolta a limitare l'acquisizione in garanzia di immobili poco efficienti energeticamente, nella peggiore delle ipotesia fronte di garanzie considerate più ballerine.Nell'attuale scenario di crisi multipla apparecontinui a fare ogni sforzo pered il risparmio degli italiani, anche perché la transizione ecologica va assolutamente sostenuta, ma l'ambientalismo talebano può lasciare ferite molto profonde, baserà ricordare a questo proposito che in una prima stesura la direttiva in esame prevedeva il folle divieto di locare o compravendere abitazioni che non fossero in linea con le classi energetiche della direttiva.