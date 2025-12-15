Mutui Green: a dicembre a tasso fisso al 2,99% e variabile al 2,62% in media

(Teleborsa) - Negli ultimi mesi,. Dopo lo stop del ciclo di tagli del costo del denaro da parte della, il, sia per quanto riguarda il tasso variabile – che secondo le rilevazioni dia dicembre si attesta alIn questo contesto, iquesti sono infatti finalizzati all’acquisto di un immobile ad alta efficienza energetica oppure alla ristrutturazione per il miglioramento delle prestazioni energetiche dello stesso e, trattandosi di strumenti in linea con le politiche europee a favore della transizione ecologica, gli istituti di credito che offrono tassi di interesse piu` convenienti rispetto alla media di mercato, con un TAN mediamente piu` basso fino a 30-40 punti base. Infatti, secondo. Guardando alle migliori offerte, invece, i tassi di interesse scendono rispettivamente al 2,75% (fisso) e al 2,23% (variabile)."A differenza dei mutui tradizionali, per ottenere un finanziamento green e` necessario presentare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’immobile oggetto del finanziamento o, per la ristrutturazione, un progetto di riqualificazione che dimostri l’effettivo salto di classe energetica della casa", spiega"A differenza di quanto accadeva in passato, quando i mutui green potevano essere concessi solamente a immobili che appartenevano alla classe energetica A o B,. Il sistema aggiornato di valutazione dell’immobile, che include la valutazione di fattori come l’anno di costruzione, la zona climatica dove si trova la casa e l’indice di prestazione energetica dell’edificio, permette quindi di allargare la quota di case italiane che rientrano tra quelle acquistabili attraverso un finanziamento "verde", anche se al momento solo un numero limitato di istituti di credito ha adottato le nuove direttive, includendo anche le case di classe C o facendo direttamente riferimento al PED (indice di prestazione energetica)".Alla luce della maggior convenienza rispetto alla media delle soluzioni presenti sul mercato, per un mutuo ventennale a tasso fisso da(831 euro contro 858 euro) e piu` di 6.300 euro sull’intera durata del finanziamento. Guardando alle migliori offerte di, il risparmio sale a 45 euro al mese (rata di 813 euro) e a oltre 10.600 euro in 20 anni rispetto alla media dei finanziamenti a tasso fisso disponibili oggi sul mercato.Per quanto riguarda il tasso variabile, al momentocon la differenza che e` dunque minima, pari a 1,50 euro sulla rata (803,50 euro contro 805 euro) e 350 euro sulla durata del finanziamento. Approfittando delle migliori offerte disponibili sul mercato, tuttavia, e` possibile ottenere una rata mensile di 775 euro, ovvero 30 euro piu` leggera rispetto alla media delle soluzioni a tasso indicizzato perChi sceglie un mutuo green nel 2025, nella stragrande maggioranza dei casi (97,0% del totale)mentre appena il 2,5% si orienta sul variabile. Rispetto ai finanziamenti standard, secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, iIn primo luogo,, l’importo medio richiesto dai mutuatari che accedono a un finanziamento "verde" e` di oltre 20.000 euro maggiore rispetto a chi sceglie un mutuo tradizionale, con un dato che nel 2025 si attesta sui 160.000 euro contro i 138.500 euro di quelli standard. Inoltre,Le due tipologie di mutuo si differenziano poi anche in termini di Loan-to-Value,; infatti, il dato medio registrato quest’anno e` del 67,7% per questa tipologia,. Dal punto di vista territoriale, infine,(48,3% del mix nel 2025). Il Centro assorbe il 31,5% del totale delle richieste, mentre solo il 13,4% arrivano dal Sud e il 6,8% dalle Isole.