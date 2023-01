Segno meno per il comparto utility in Italia (-0,85%), calo per IREN

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Hera

Italgas

ERG

listino milanese

IREN

Acea

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 31.718,8 di 272,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 356, dopo che in principio era 358.Tra ledi Piazza Affari dell'indice utility, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione del 2,07%.Performance infelice per, che chiude la giornata del 30 gennaio con una variazione percentuale negativa dell'1,46% rispetto alla seduta precedente.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 30 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,93% rispetto alla seduta precedente.Tra le medie imprese quotate sul, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento del 2,41%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo del 2,16%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,64%.