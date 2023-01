Internet, Pomigliano e Sarno ultraveloci con Open Fiber

(Teleborsa) - Già disponibile inlatargata: sono infatti oltre 6mila le unità immobiliari dipronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a. Grazie a fondi propri l’azienda guidata dall’amministratore delegato Mario Rossetti sta costruendo nelle due località una rete di telecomunicazioni all’avanguardia, in modalità(Fiber To The Home, fibra fino a casa).Con l’apertura dei servizi di, Pomigliano e Sarno raggiungono le altre città campane già coperte da Open Fiber attraverso il suo piano d’investimento privato: Napoli, Benevento, Caserta, Salerno, Acerra, Afragola, Battipaglia, Casalnuovo, Casoria, Castellammare di Stabia, Cava de’ Tirreni, Giugliano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano, Nola, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco e Villaricca. Attualmente sono 780mila le unità immobiliari della Campania raggiunte dall’innovativa infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultra larga targata Open Fiber.La fibra ultraveloce di Open Fiber è unper la crescita dei, poiché sviluppa connettività e servizi digitali, leve principali della produttività per affrontare le sfide economiche e sociali di oggi e dei prossimi anni. Idalla banda ultra larga sono numerosi e si estendono ad ambiti come lo smart working, la didattica a distanza, l’Internet of Things, l’e-health, il cloud computing, lo streaming online di contenuti in HD, l’accesso ai servizi avanzati della Pubblica Amministrazione, applicazioni Smart City come la mobilità sostenibile, il controllo elettronico degli accessi, il monitoraggio ambientale, la gestione dell’illuminazione pubblica e la digitalizzazione dei servizi per il turismo.Open Fiber è un operatore wholesale only, non vende perciò servizi al cliente finale ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso offrendo l’accesso a tutti gli operatori interessati. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme a Internet service provider locali, stanno già commercializzando servizi sullrealizzata a Pomigliano d’Arco e Sarno: iinteressati non devono far altro che verificare ladel proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità. Open Fiber ricorda inoltre che il cablaggio degli edifici è gratuito e ad uso del condominio, con i conseguenti vantaggi in termini di valutazione economica dell’immobile e appetibilità commerciale garantiti dalla presenza di una connettività a banda ultra larga.