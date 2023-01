Italia, divario tra dinamica prezzi e retribuzioni al massimo dal 2001

(Teleborsa) - Il- misurata dall'indice dei prezzi al consumo -è salito a 7,6 punti percentuali in Italia, raggiungendo, primo anno di diffusione dell'indicatore dei prezzi armonizzato a livello europeo (in passato il valore massimo era stato raggiunto nel 2012 ed era pari a 1,8 punti percentuali). Lo comunica l'Istat della pubblicazione riguardante i contratti collettivi e le retribuzioni contrattuali.Alla fine di dicembre 2022, iper la parte economica riguardano il 50,4% dei dipendenti - circa 6,2 milioni - e corrispondono al 51,2% del monte retributivo complessivo.Nel corso del quarto trimestre 2022 sono stati(lapidei, gas e acqua aziende private e municipalizzate e assicurazioni), mentre per il settore pubblico si segnala il recepimento dei contratti per il comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (triennio 2016-2018), Regioni e autononie locali, Servizio Sanitario Nazionale e comparto Scuola, Istruzione e Ricerca (tutti e tre relativi al triennio 2019-2021). Nello stesso periodo nessun contratto è scaduto.a fine dicembre 2022 scendono a 26 e coinvolgono circa 6,1 milioni di dipendenti, il 49,6%. Il tempo medio di attesa di rinnovo, per i lavoratori con contratto scaduto, è sceso dai 28,2 mesi di gennaio 2022 ai 24,8 mesi di dicembre 2022.Nella media del 2022,è cresciuto dell'1,1% rispetto all'anno precedente. L'indice mensile delle retribuzioni contrattuali a dicembre 2022 registra un aumento dello 0,1% rispetto a novembre e dell'1,5% rispetto a dicembre 2021; in particolare, l'aumento tendenziale ha raggiunto l'1,5% per i dipendenti dell'industria, lo 0,6% per quelli dei servizi privati e il 2,8% per la pubblica amministrazione.Nel dettaglio, gliriguardano l'attività dei vigili del fuoco (+11,7%), dei ministeri (+9,3%) e del Servizio Sanitario Nazionale (+6,1%); nessun incremento per commercio, farmacie private e pubblici esercizi e alberghi.