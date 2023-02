Coin, fatturato supera 300 milioni. Marco Marchi nuovo presidente

OVS

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, catena italiana di department store, ha. Il manager, fondatore e Presidente dell'azienda di abbigliamento, era già componente del CdA di Coin e succede a Giorgio Rossi, che manterrà la carica di consigliere di amministrazione.Il passaggio di consegne, che l'azienda descrive come "", si concretizza in un momento in cui Coin è impegnata nell'attuazione di un importante piano strategico di investimenti e. La catena ha attualmente 37 negozi diretti e 102 store a insegna Coincasa tra Italia ed estero.L'azienda, secondo quanto riporta una nota, chiuderà il bilancio 2022 con undi 300 milioni di euro, in crescita rispetto ai 288 milioni di euro dell'esercizio precedente. Positivo l', in linea con quello registrato nel 2021, pari a 18,7 milioni di euro. L'è atteso a 20 milioni di euro nel 2022, in incremento rispetto al 2021.Ieri sera, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, ha comunicato di averdi Coin perché preferisce, in questo contesto di mercato, continuare nella sua azione di deleverage nell'interesse degli azionisti.