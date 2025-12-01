OVS, aggiornamento sul buyback

(Teleborsa) - OVS
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, tra il 24 e il 28 novembre 2025, complessivamente 76.976 azioni ordinarie
(pari allo 0,030% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,2857 euro, per un controvalore
pari a 329.896,04 euro
.
Al 28 novembre, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 11.353.460 azioni proprie pari al 4,452% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, frazionale ribasso per OVS
, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,58%.