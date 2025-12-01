Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:23
25.406 -0,11%
Dow Jones 19:23
47.529 -0,39%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

OVS, aggiornamento sul buyback

Azioni proprie, Finanza
OVS, aggiornamento sul buyback
(Teleborsa) - OVS, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 24 e il 28 novembre 2025, complessivamente 76.976 azioni ordinarie (pari allo 0,030% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,2857 euro, per un controvalore pari a 329.896,04 euro.

Al 28 novembre, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 11.353.460 azioni proprie pari al 4,452% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, frazionale ribasso per OVS, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,58%.


Condividi
```