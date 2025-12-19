A Piazza Affari corre OVS

(Teleborsa) - Rialzo per il leader dell'abbigliamento in Italia
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,01%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di OVS
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,833 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,649. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,017.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)