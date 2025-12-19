Milano 10:40
44.587 +0,28%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 10:40
9.840 +0,02%
Francoforte 10:40
24.242 +0,18%

A Piazza Affari corre OVS

Migliori e peggiori
A Piazza Affari corre OVS
(Teleborsa) - Rialzo per il leader dell'abbigliamento in Italia, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,01%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di OVS rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,833 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,649. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,017.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
