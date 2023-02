Luiss a Milano per presentare le Lauree Magistrali

(Teleborsa) - Formulare domande e sviluppare soluzioni, spaziare tra diversi "campi del sapere" per gestire le sfide del futuro: in breve, i professionisti "Enquirer" di domani dovranno sapere, saper fare e saper essere, forti di una "cassetta degli attrezzi" che integri competenze specialistiche ed esperienze sul campo. Per tutti gli studenti che si affacciano ad un percorso di formazione, lapresenta la propriavenerdì 3 febbraio alle ore 10:00 presso il Milano Luiss Hub di via Massimo d'Azeglio, con l'appuntamentoL'evento coinvolgerà ospiti di rilievo del mondo accademico ed imprenditoriale, che discuteranno di come le nuove tecnologie e la creatività possono essere utilizzate per generare soluzioni innovative e creare valore nell'era degli algoritmi intelligenti. Ad intervenire nel panel, dopo i saluti introduttivi dele del, alumni che ricoprono ruoli di grande rilevanza manageriale in aziende italiane ed internazionali: tra loro anche, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo;managing director at Algebris Investments;head of Responsible Investing at Pictet Wealth Management. A moderare saràVicedirettore del Sole 24ore.Luiss racconterà agli studenti lombardi ile la propria offerta formativa nei settori dell'economia, del management, degli studi politici e delle relazioni internazionali ma anche in quelli emergenti, dalla cybersecurity ai big data, dalla data science alle nuove frontiere dell'Intelligenza Artificiale.Durante la, gli aspiranti studenti e studentesse, potranno toccare con mano questo nuovo processo di apprendimento, volto a stimolare il pensiero critico dello studente attraverso un rigoroso metodo scientifico che verrà affiancato anche da momenti di confronto e dialogo con aziende di dimensioni globali come Amazon, Meta e Tencent.L'EBL ha infatti l'obiettivo di sviluppare in studentesse e studenti quelle capacità e competenze indispensabili nella individuazione di soluzioni a problemi reali: pensiero critico e creativo, leadership, spirito imprenditoriale, adattabilità, teamwork, analisi ed interpretazione dei dati.L'Ateneo intitolato a Guido Carli, attraverso l'sosterrà anche nel prossimo anno accademico i giovani talenti, con l'obiettivo di riattivare l'ascensore sociale del Paese.