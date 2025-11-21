Luiss: l’IA ridisegna la comunicazione, superando influencer e formati immersivi

(Teleborsa) - Lsta rivoluzionando la, superando per impatto influencer e formati immersivi. È’ sempre più utilizzata da parte delleper guidare investimenti, generare contenuti personalizzati e ricavare insight predittivi, anche se una parte significativa di loro dichiara di non adottarla in modo strutturato. Sono queste alcune delle indicazioni emerse dalla ricerca "", condotta dalper conto dell’, e presentata oggi a Roma nella sede dell’Ateneo di viale Pola.Sviluppata sotto la guida dei professori Luisscon il supporto di, l’indagine è stata realizzata tra, integrando dati secondari da fonti nazionali e internazionali con analisi qualitative e quantitative ad hoc basate su sondaggi e interviste in profondità, su un campione di oltre 100 Industry Leaders tra Ceo, direttori marketing e comunicazione, responsabili media e operatori di settore e 400 consumatori.I principali risultati dello studio indicano cheinvestendo soprattutto in social advertising, search, video online e programmatic. Cresce l’interesse per Connected Tv e Digital Out-Of-Home, mentre i mezzi tradizionali restano stabili. Il digitale favorisce inoltre unadove le piccole e medie imprese rappresentano ormai un quarto del mercato. In questo contesto cresce anche la frammentazione di mezzi e audience, rendendo più difficile per i brand distinguersi e mantenere coerenza. Nell’overload comunicativo, per comprendere il reale impatto dei messaggi, la vera sfida è misurare non solo la quantità, ma soprattutto la qualità dell’attenzione e il reale coinvolgimento del pubblico."L’analisi che abbiamo condotto ci restituisce l’immagine di un ecosistema in profonda trasformazione, dove tecnologia, nuovi comportamenti di consumo media e necessità di misurazione più trasparente stanno ridisegnando le regole del gioco", commentache aggiunge: "Sarà fondamentale integrare creatività, tecnologia e lettura dei dati. L’intelligenza artificiale rappresenta, infatti, unLe agenzie dovranno, quindi, distinguersi per un approccio agile, consulenziale, olistico e data-driven, capace di coniugare l’efficienza con la qualità della relazione.""Dalla ricerca emerge chiaramente l’esigenza per aziende e brand di partner realmente capaci di interpretare le loro esigenze", ha sottolineato. "Il settore attraversa una fase complessa: tanta tecnologia, ma ancora poca regia strategica. Con DAs Media, il nuovo centro media di Digital Angels,che unisca visione e competenze tecniche, intelligenza artificiale e consulenza personalizzata, costruendo una vera coreografia tra mezzi offline e piattaforme digitali, integrati con strategia, metodo ed orientamento ai risultati".Per l’occasione sono intervenuti, tra gli altri:Direttore Ufficio per l’Informazione e la Comunicazione Istituzionale, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri,Direttore Generale Anitec-Assinform,, Direttore del Centro di Ricerca Luiss X.ITE oltre ai rappresentanti di diverse aziende leader nei rispettivi settori.La presentazione dello studio è coincisa con il, il nuovo centro media di Digital Angels che intende unire visione strategica, competenza tecnica e intelligenza artificiale, con l’obiettivo di orchestrare dati, mezzi offline e piattaforme digitali per amplificare il potenziale dei risultati, trasformando l’attenzione in una crescita misurabile.