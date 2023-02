Salute e sicurezza sul lavoro: dall’INAIL più di 333 milioni a fondo perduto

(Teleborsa) -e - con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Avviso pubblico di finanziamento Isi 2022 - mette a disposizione oltredi incentivi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il nuovo bando, presentato questa mattina dal presidente dell'Istituto,e dal direttore centrale Prevenzione, Ester Rotoli, alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,porta oltre quota tre miliardi l'importo complessivo stanziato dall'Inail a partire dalla prima edizione del 2010.differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati.(Isi Investimenti): 161,8 milioni di euro, suddivisi in 156,8 milioni per i progetti di investimento (asse 1.1) e cinque milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2);(Isi Movimentazione manuale dei carichi): 40 milioni di euro per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;(Isi Amianto): 86,5 milioni di euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;(Isi Specifici settori): 10 milioni di euro per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della ristorazione;(Isi Agricoltura): 35 milioni di euro per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 25 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e 10 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).Destinatarie dei finanziamenti - spiega il comunicato -anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Gli enti del terzo settore, inoltre, possono accedere ai fondi del secondo asse per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, per un solo asse di finanziamento e per una sola tipologia di progetto.Per ogni progetto ammessoerogato in conto capitale può coprire fino al 65% delle spese sostenute fino a un massimo di 130mila euro, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di intervento. La presentazione delle domande avverrà, come per le edizioni precedenti, in modalità telematica, attraverso una procedura articolata in diverse fasi, le cui date saranno pubblicate sul portale Inail entro il prossimo 21 febbraio. Per ottimizzare l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal bando, in caso di mancato utilizzo di tutte le risorse destinate ad alcune regioni o province autonome, nella fase di elaborazione degli elenchi definitivi delle imprese ammesse al contributo è previsto un meccanismo che consentirà di ridistribuire i finanziamenti non assegnati.Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenuta alla presentazione della nuova edizione del bando Isi dell'Inail per la prevenzione nella sicurezza sui lioghi di lavoro. "Sono molto contenta della relazione tra ministero del Lavoro e Inail - ha aggiunto Calderone - perché è il modo in cui proficuamemnte si può rappresentare il concetto di complementarietà, per fare in modo che i servizi funzionino". "Il tema del lavoeo che poi porta allo sviluppo sostenibile - ha proseguito - è un percorso nel quale tutti dobbiamo sentirci impegnati".lo stanziamento di risorse per la riduzione degli incidenti sul lavoro e delle morti bianche è sempre una buona notizia. Purtroppo non basta: fino ad oggi, queste iniziative non hanno diminuito il numero di simili drammatici eventi. Il nostro obiettivo è invece quello di fare di tutto per azzerarli. Auspico che anche l'Inail cambi il proprio approccio, andando oltre i bandi e riavvicinandosi alle reali necessità dei lavoratori e del mondo del lavoro". Così il sottosegretario al Lavoro,