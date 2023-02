Generali Partner del Festival di Sanremo 2023

Generali

(Teleborsa) - Per la prima voltaè Partner del. Il Festival raccontato da una suggestiva cornice, il “” dell’Agenzia di Sanremo di fronte all’, che con la voce di Valentina Romani – giovane attrice italiana protagonista di serie tv di successo come ad esempio “Mare Fuori” – proporrà collegamenti live durante il “Prima Festival” e si farà portavoce di una prospettiva unica sul Teatro Ariston attraverso i social, anche per essere più vicini alle giovani generazioni. Tradizione, italianità, passione ma anche vicinanza al territorio, innovazione e proiezione al futuro: una visione valoriale che accomuna Generali, il punto di riferimento del mondo assicurativo italiano da oltre 190 anni, e il Festival di Sanremo, l’evento musicale più importante del Paese.Dal 7 all’11 febbraio sarà in onda sulodella durata di 15’’ dedicato a, la soluzione assicurativa che permette di proteggere ciò che è più importante per le persone – casa, salute, famiglia –, di costruire con l’agente una “playlist” di protezione, prevenzione e assistenza e di aggiornarla in base al percorso di vita. Immagina Adesso dà valore alle priorità del momento, consentendo di proteggere ciò che è più importante in una determinata fase della vita e, allo stesso tempo, ha una struttura flessibile capace di accogliere quelle del futuro. A chi sottoscriverà Immagina Adesso entro il 31 marzo sarà dedicata una speciale promozione: fino a tre mesi di protezione gratuita*.L’intero ecosistema di Generali parteciperà attivamente al Festival attraverso il, uninterno ideato per idi Generali e dedicato a tutta la popolazione aziendale, e il coinvolgimento dello Storymaker Club per raccontare progetti l’iniziativa sui social attraverso il punto di vista delle persone della Compagnia del Leone. Generali, coerentemente con la strategia Partner di Vita, è da sempre attenta a sviluppare, promuovere e progettare attività volte a valorizzare e supportare i talenti delle nuove generazioni, in linea con il suo purpose di creare un futuro più sostenibile e sicuro per tutti.