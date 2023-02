Autostrade per l’Italia apre la strada alla digitalizzazione dei processi per i transiti eccezionali

(Teleborsa) - Prosegue il piano didi: dal 6 febbraio 2023 saranno resi disponibili alle società di autotrasporto e alle agenzie di settore che gestiscononuovi strumenti digitali. Le novità consentiranno di ridurre notevolmente tempi e costi, portando benefici sia in termini di semplificazione, sia di tracciamento dei dati.Si tratta della digitalizzazione dei processi di adesione a due importanti servizi già disponibili:. Il servizio TEonLine permette al cliente, tramite l’omonima piattaforma WEB dedicata, sia di chiedere l’autorizzazione al transito, seguire le fasi di lavorazione della pratica e scaricare il titolo autorizzativo in formato digitale, sia di comunicare i “preavvisi di transito”. Il servizio SEPA, invece, permette ai clienti di gestire le pratiche amministrative e gli oneri di procedura in modo immediato, semplice e funzionale.