Meloni incontra Scholz a Berlino: cautela su modifiche a regole su Aiuti di Stato

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, ha dichiarato di sostenere, a proposito die del, "anche l'ipotesi di un, un fondo alimentato da un debito comune. C'è anche il tema della tempistica, alcune risposte vanno date immediatamente. La risposta che si può dare subito è quella delladei fondi esistenti". In occasione della conferenza stampa successiva all'incontro con il cancelliere Olaf Scholz a Berlino, Meloni ha ricordato che il Consiglio europeo della prossima settimana tratterà questioni come “ladel sistema economico europeo”, e a questo riguardo è fondamentale che ci sia una risposta comune per rafforzare la competitività dell'".“La nostra posizione – ha spiegato – è disulle modifiche del regime di. Abbiamo bisogno di mantenere un livello di competitività che sia uguale per tutti”. Per noi la risposta è" innanzitutto "la flessibilità dei fondi già esistenti", ha ribadito Meloni. Sul tema lasostiene un allentamento delle regole europee sugli aiuti di Stato, che potrebbe favorire proprio i paesi Ue, come la stessa Germania, che hanno meno debito e dispongono di un maggiore spazio di manovra fiscale, penalizzando invece gli Stati alle prese con un enorme debito pubblico, come l'Italia.Sull'energia Meloni ha dichiarato che l'Italia sta lavorando "per rafforzare le sua capacità per avere sempre di più un futuro un ruolo di hub dell'energia per sé e per l'Europa. L'obiettivo è quello di fornire ilma anche l'. Data l'interconnessione energetica è un lavoro che facciamo in un'ottica europea". Italia e Germania sono “due nazioni legate da un rapporto bilaterale di fatto esteso a quasi tutti i settori della vita pubblica e privata, molto importante e fortemente interconnesso”, ha sottolineato Meloni. Legame confermato anche per quel che riguardaall': "c'è una forte sintonia tra Italia e Germania" che hanno lavorato per sostenere "l'autodifesa di Kiev" e "continueremo a farlo finche quando sarà necessario".Rispondendo a una domanda sull'anarchicoin carcere al, la presidente del Consiglio ha parlato delle minacce che sono state ricevute da politici e funzionari da parte degli "anarchici" e ha lanciato un appello a una maggiore unità a tutte le forze politiche: "Noi abbiamo in questo momento un problema che mi pare che molti stiano sottovalutando. C'è lo Stato italiano oggetto di attacchi da parte degli, in Italia e nelle sue sedi all'estero, con l'obiettivo di abolire uno strumento che noi reputiamo efficace. È lo stesso obiettivo della. Di fronte a una minaccia crescente penso che tutti dovremmo ragionare su un livello più alto, senza dividerci. Oggi c'è unae vorrei richiamare tutti alla responsabilità".