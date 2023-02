Piano "Italia a 1 Giga", Open Fiber: partiti i webinar in Lombardia

(Teleborsa) - Il 1 febbraio si è tenuto il primo webinar di presentazione del, un piano finanziato con i fondi del PNRR per cablare le zone non coperte da una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori ad almeno 300 Mbit/s. Sono statiche rientrano neiinteressati dalprogetto:si è aggiudicata complessivamente 8 lotti su 15 lotti, messi in gara da, per un totale diper la copertura complessiva dientro il 2026.Scopo dell'iniziativa – spiega Open Fiber in una nota – è creare un momento informativo e di confronto con i Comuni interessati dal piano durante il quale vengono illustrate le finalità dele le principali semplificazioni normative in materia di posa di infrastrutture a banda ultra larga. Un focus specifico, durante l'evento, è stato dedicato alle modalità operative con cui verranno eseguiti gli interventi sul territorio e l'ambito normativo in cui tali lavorazioni verranno realizzate.chiamati a partecipare al webinar sono stati: Bollate, Buccinasco, Cassina de Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Milano, Opera, Peschiera Borromeo, Rho, San Donato Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano, Monza in provincia Monza e della Brianza, Seriate in provincia di Bergamo, Sondrio in provincia di Sondrio, Busto Arsizio e Induno Olona in provincia di Varese. Saranno circain questi comuni.Il piano "Italia a 1 Giga" costituisce un ulteriore tassello delvolto a dotare il Paese di una infrastruttura in fibra ottica di ultima generazione con una velocità di connessione a partire da 1 Gigabit al secondo e mette a disposizione di tutti i cittadini e delle imprese i servizi digitali innovativi già disponibili sulla rete ultraveloce.si è resa disponibile, fin da subito, a collaborare attivamente alla realizzazione di questo progetto facilitando l'iter autorizzativo e a sostegno dello stesso investirà ulterioria valere sulle risorse PNRR cui si aggiungono idella Programmazione Comunitaria 2014-2020, con riferimento alle sole aree a fallimento di mercato, in corso di ultimazione entro il 2024.