La famiglia Rothschild vuole delisting titolo da Borsa Parigi

Rothschild & Co

(Teleborsa) - La famiglia Rothschild vuole acquistare le azioni della banca di investimentonon in suo possesso per procedere a un delisting della società.Concordia, la holding di famiglia che controlla il 38,9% delle azioni e il 47,5% dei diritti di voto, ha fatto sapere di essere in trattative con banche e investitori per finanziare l'offerta di acquisto. La società intende lanciare una offerta pubblica a 48 euro per azione, dividendi inclusi.All'assemblea annuale che si terrà il 25 maggio, verrà proposto un dividendo straordinario di 1,4 euro per azione a cui, una volta ricevuto responso positivo formale dal Consiglio di sorveglianza di Rothschild, si aggiungerà un ulteriore pagamento straordinario di 8 euro per azione.