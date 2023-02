Credem, Campani: DNA prudente ma crescita redditività abilita aumento dividendo

Credem

(Teleborsa) - "Il. La crescita organica del patrimonio è essenziale, così come avere una forte solidità, che è fondamentale per generare il capitale che serve a sostenere le linee di business. L'altro aspetto che ci guida è una visione di lungo termine". Lo ha dettodi, agli analisti che gli chiedevano di un potenziale aumento del payout ratio, ovvero la percentuale di utili distribuita agli azionisti sotto forma di dividendi.La banca emiliana ha chiuso il 2022 con un utile netto consolidato a 317 milioni di euro e annunciato la distribuzione di unrispetto all'anno scorso. Durante la presentazione alla comunità finanziaria , il DG ha parlato di "risultati di assoluta eccellenza"."Già l'anno scorso c'è stato importante incremento del nostro dividendo, che aveva anche una componente straordinaria - ha detto Campani - Non solo quest'anno lo abbiamo confermato, ma lo abbiamo arrotondato con crescita del 10%. È il CdA che definisce anno dopo anno la politica del dividendo, ma credo che".