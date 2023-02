Hertz, risultati in miglioramento e sopra le attese

Hertz

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'autonoleggio, ha generatototali per 2 miliardi di dollari nel, in aumento del 4% rispetto al quarto trimestre del 2021 e del 7% su base valutaria costante. L'è stato di 116 milioni di dollari (contro una perdita di 710 milioni negli ultimi tre mesi del 2021) e l'è stato di 309 milioni di dollari, con un margine del 15%.Per il trimestre, laper azione è stata di 0,01 dollari e l'per azione è stato di 0,50 dollari. Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,56 dollari."I nostri ottimi risultati nel quarto trimestre e la performance record dello scorso anno riflettono un impegno nei confronti dei clienti, dai viaggiatori per il tempo libero e aziendali ai conducenti di viaggi condivisi. Con un focus sul rendimento degli asset e sulla gestione del rischio, abbiamo mostrato migliori prestazioni operative, una migliore gestione della flotta e un", ha affermato il CEO Stephen Scherr.