India, banca centrale alza tassi. In arrivo altre manovre restrittive

(Teleborsa) - La Reserve Bank of India ha alzato il suo tasso repo chiave di un 25 punti base, come peraltro atteso dagli analisti. Il costo del denaro passa così al 6,5%, si tratta del sesto aumento consecutivo deciso dall'istituzione centrale.Con unaa dicembre in lieve calo rispetto a novembre e ai minimi da 12 mesi le aspettative degli analisti sono, per i mesi a venire, di un periodo di pausa degli interventi sui tassi.La banca centrale indiana ha invece sorpreso i mercati affermando che l'inflazione resta ancora a livelli elevati e lasciando quindi la porta aperta a ulteriori inasprimenti.