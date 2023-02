LU-VE, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

LU-VE

(Teleborsa) -ha alzato ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, aper azione (da 27,8 euro) e ha confermato ilsul titolo a "". Per quanto riguarda il 2023/24, gli analisti hanno migliorato le previsioni sui ricavi del 6,8/7,4%. In termini di margini, hanno lasciato invariate le stime di margine EBITDA 2023/24, mentre ipotizzano un costo del finanziamento più elevato. Infine, hanno aumentato l'EPS del 7% per il 2023 e del 7,6% per il 2024.Nonostante un confronto molto difficile, ora Intermonte prevede una. Le nuove stime rimangono leggermente più prudenti rispetto all'ambizione a medio termine del management di raggiungere una crescita dei ricavi "high-single digit" unita a un margine EBITDA del 14%-15%.Secondo Intermonte, la transizione green dovrebbe accelerare dopo l'introduzione dell'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti e anche grazie ad alcune nuove iniziative che saranno lanciate dall'UE per essere al pari col programma statunitense. "È importante sottolineare che le(LU-VE sta investendo per espandere la capacità produttiva e prevediamo che i ricavi delle pompe di calore del gruppo più che raddoppino nel 2023, raggiungendo potenzialmente il 12% del fatturato totale), mentre anche i data center e il raffreddamento industriale dovrebbero mantenere in crescita", si legge nella ricerca.Gli analisti affermano che ilper la transizione verso soluzioni più efficienti e sostenibili, condel business: l'applicazione di normative ambientali sempre più severe; la migrazione degli impianti di riscaldamento da gas a elettrico attraverso l'utilizzo di pompe di calore; esigenze di strumenti di refrigerazione legati all'aumento della popolazione urbana; la creazione di efficaci catene del freddo nei paesi in via di sviluppo; esigenze di raffreddamento di datacenter o impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile.