Rinnovabili, Marangoni (Althesys): con RePowerEU possibile creare fino a 540mila posti di lavoro

(Teleborsa) - "Laè una grande opportunità non solo per la qualità dell’ambiente ma anche per il sistema economico e industriale del Paese". Così, Amministratore Delegato di Althesys, in occasione della presentazione dello studio Enel Foundation realizzato con Althesys ed Elettricità Futura “”. Marangoni ha spiegato che lo studio nasce per rispondere a "tre grandi domande": "quali sono le dimensioni e le caratteristiche della filiera rinnovabile e smart Energy nel nostro paese, quali sono le sue potenzialità di sviluppo e i benefici al 2030 e come favorire lo sviluppo della filiera italiana"."In Italia sono attive quasi 800 aziende nella filiera, più della metà specializzate su tecnologie o servizi per la generazione elettrica da rinnovabili, che oggi valgonodella produzione. Si tratta dello 0,7% del PIL italiano nel 2021". l'Amministratore delegato di Althesys ha sottolineato che il Paese è il secondo produttore di rinnovabili in Europa dopo lacon la sola eccezione dell'eolico e il sesto paese esportatore di tecnologie rinnovabili nel mondo, con un export che negli ultimi 5 anni ha raggiunto un valore di 6 miliardi di euro.Per quel che riguarda le ricadute sull'economia, lo studio prevede che con l'implementazione dele l'installazione di 85 GW di energia rinnovabile il Paese potrebbe beneficiare didi valore aggiunto oltre alla creazione didi lavoro, una stima al rialzo rispetto a quanto preventivato dal(Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) nel 2019 in base al quale i benefici si sarebbero fermati a 226 miliardi di euro con la creazione di 180mila posti di lavoro.